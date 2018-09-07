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В Башкирии три человека погибли при столкновении автомобиля с фургоном
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В Башкирии три человека погибли при столкновении автомобиля с фургоном 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
УФА, 7 сен — РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения отечественного автомобиля с грузовым фургоном в Башкирии, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГИБДД по региону.
По данным собеседника, трагедия произошла в пятницу в 19.15 (17.15 мск) на 34 километре автодороги Уфа-Оренбург на территории Кармаскалинского района Башкирии.
"Столкнулись Lada Largus и грузовой фургон «Газель». В результате столкновения три человека из отечественной машины погибли на месте происшествия. Информация о других пострадавших уточняется", — рассказал агентству представитель башкирского ГИБДД.
На месте разбираются инспекторы дорожного движения, уточняют личности погибших и виновного в аварии.
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