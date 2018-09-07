В Башкирии с начала года в пожарах погибли 162 человека

Для сравнения за тот же период прошлого года в огне скончались 150 человек. Данные ГорОбзор.ру сообщили в региональном управлении МЧС России

— На сегодняшний день в республике произошло 2467 пожаров. В аналогичном периоде прошлого года — 2563 случая, — уточнили в МЧС.

По данным экстренных служб, в Уфе в пожарах погибли в этом году 26 человек, травмированы 44 человека. Зафиксировано 448 случая против 430 за тот же период 2017 года.

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