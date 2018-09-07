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Дорога в ад: одну из главных трасс Калифорнии закрыли из-за пожаров
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Дорога в ад: одну из главных трасс Калифорнии закрыли из-за пожаров 

Мир24 44 минуты назад
Калифорния охвачена сильным пламенем из-за природных пожаров. Основное шоссе штата, соединяющее Мексику и Канаду, со среды закрыто на участке длиной в 72 км. В огненной ловушке оказались заблокированы автомобилисты.
Особую опасность для водителей представляют горящие вдоль трассы деревья и буровые вышки — есть риск их обрушения на дорогу. Местные власти примут решение о возобновлении движения по шоссе, когда ситуацию удастся нормализовать.
Огонь полыхает на двух тысячах гектаров. Ранее пожару присвоили имя Delta Fire. Возгорание пытаются потушить с воздуха, но сильный дым осложняет работу спасателей. На борьбу с пожаром бросили более 600 человек. Сейчас власти эвакуируют людей из городов, расположенных у эпицентра. Ранее президент Дональд Трамп назвал лесные пожары в Калифорнии серьезным стихийным бедствием.
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