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В аэропорту Геленджика самолеты не могут сесть из-за урагана
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В аэропорту Геленджика самолеты не могут сесть из-за урагана 

Краснодарские известия 1 час назад
Как рассказали в справочной авиаузла, с прибытием в Геленджик задерживаются три рейса из Москвы.
Эту информацию со ссылкой на справочную аэропорта передает ТАСС. В частности сообщается, что задерживаются рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», «ЮВТ Аэро» и «Ямал». Первые два самолета направлены в Краснодар на запасной аэродром, третий задерживается с вылетом из Москвы.
«Пилоты не могут сесть, рейсы задерживаются. Сесть не могут, потому что здесь ураган и гроза», — рассказали агентству в аэропорту.
Как сообщали «КИ», в четверг, 6 сентября, на Кубани было объявлено штормовое предупреждение.
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