В аэропорту Геленджика самолеты не могут сесть из-за урагана

Как рассказали в справочной авиаузла, с прибытием в Геленджик задерживаются три рейса из Москвы

Эту информацию со ссылкой на справочную аэропорта передает ТАСС . В частности сообщается, что задерживаются рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» , «ЮВТ Аэро» и «Ямал». Первые два самолета направлены в Краснодар на запасной аэродром, третий задерживается с вылетом из Москвы.

«Пилоты не могут сесть, рейсы задерживаются. Сесть не могут, потому что здесь ураган и гроза», — рассказали агентству в аэропорту.

Как сообщали «КИ», в четверг, 6 сентября, на Кубани было объявлено штормовое предупреждение.

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