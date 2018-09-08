Ещё
В Черном море буксир попал в экстренную ситуацию, экипаж дрейфует на плоту
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Порошенко закапывает улики по убийству Захарченко
Порошенко закапывает улики по убийству Захарченко

В Черном море буксир попал в экстренную ситуацию, экипаж дрейфует на плоту 

Газета.Ru + ещё 11 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Малый буксир «Шквал» запросил помощь в акватории Черного моря, экипаж покинул судно и дрейфует на плоту в сторону Крыма. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МЧС России по региону.
По данным регионального МЧС, экипаж сообщил об экстренной ситуации утром в субботу, 8 сентября. По словам капитана судна, «Шквал» заливало дождем.
"Капитан судна просит помощи о снятии экипажа с судна в количестве 7 человек. На 07.25 экипаж покинул судно на спасательном плоту", — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что моряки дрейфуют в сторону мыса Такиль полуострова Крым.
В МЧС добавили, что в спасательной операции участвуют буксиры «Анапа» и «Меркурий», из аэропорта Симферополя готовы вылететь два спасательных вертолета Ми-8.
Ранее сообщалось, что пропавший танкер с россиянами нашли у берегов Африки.
Газета.Ru: последние новости
Число жертв землетрясения на Хоккайдо возросло до 21 На Украине разбился спасательный вертолет Спасатели не могут поднять моряков с терпящего бедствие буксира в Черном море
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Керченском проливе произошло ЧП55
«Крымский мост сносит ветром»574
В Москве произошла массовая драка54
Убийство Захарченко дало обратный эффект246
«Жаль огорчать вас»: Леонтьев сообщил о болезни63
Видео
03:05
Протестующие в Басре требуют воды
В мире
00:13
В Москве произошла массовая драка
Происшествия
04:35
Раскрыт новый маршрут «отравителей Скрипалей»
Происшествия В мире
00:53
«Кремль делает всё, чтобы расколоть ЕС и НАТО»
Политика Статьи
02:30
В Керченском проливе произошло ЧП
Происшествия Погода
01:15
Раскрыта связь между «делом Скрипалей» и ЧМ
В мире
01:39
«Крымский мост сносит ветром»
Общество
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:45
Звезда «Москвы слезам не верит» опровергла госпитализацию
Шоу-бизнес
02:45
Звезда фильма «Москва слезам не верит» попала в больницу
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение