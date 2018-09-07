Завершено обследование пострадавшей от землетрясения южноуральской больницы

6 сентября эксперты министерства строительства Челябинской области провели обследование катав-ивановской районной больницы, которая пострадала от землетрясения под утро 5 числа. Напомним, подземные толчки спровоцировали падение штукатурки, настенной плитки и плафонов, а также разбивание стекол. Кое-где даже немного отошла стена. Официальное заключение комиссии пока не готово, однако основные выводы уже стали известны «ФедералПресс»

«Не затронуты несущие конструкции, от которых зависит безопасность эксплуатации здания, — рассказал пресс-секретарь регионального Минстроя Николай Пастухов . — Повреждения в основном косметические».

Кроме того, подтвердились предположения губернатора Бориса Дубровского , который после осмотра здания больницы сразу предположил, что разрушения произошли именно оттого, что долго не делался капитальный ремонт, а именно более 40 лет. Дома, которые были более добротными, в Катав-Ивановске практически не пострадали. Как стало известно сейчас, больницу строили заключенные в 70-ых годах прошлого века, которые не особо заботились о надежности конструкций. Вчера строительные эксперты осмотрели и фундамент, побывали в подвале здания — там все в порядке. Таким образом, находиться в помещениях не опасно.

Отметим, сегодня в райбольнице начали вести амбулаторный прием пациентов, в том числе работают детские врачи. Срочные и плановые больные направляются в соседний город Усть-Катав.

Фото: ФедералПресс / Елена Мицих.