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Завершено обследование пострадавшей от землетрясения южноуральской больницы
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Завершено обследование пострадавшей от землетрясения южноуральской больницы 

РИА «ФедералПресс» 51 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
6 сентября эксперты министерства строительства Челябинской области провели обследование катав-ивановской районной больницы, которая пострадала от землетрясения под утро 5 числа. Напомним, подземные толчки спровоцировали падение штукатурки, настенной плитки и плафонов, а также разбивание стекол. Кое-где даже немного отошла стена. Официальное заключение комиссии пока не готово, однако основные выводы уже стали известны «ФедералПресс».
«Не затронуты несущие конструкции, от которых зависит безопасность эксплуатации здания, — рассказал пресс-секретарь регионального Минстроя Николай Пастухов. — Повреждения в основном косметические».
Кроме того, подтвердились предположения губернатора Бориса Дубровского, который после осмотра здания больницы сразу предположил, что разрушения произошли именно оттого, что долго не делался капитальный ремонт, а именно более 40 лет. Дома, которые были более добротными, в Катав-Ивановске практически не пострадали. Как стало известно сейчас, больницу строили заключенные в 70-ых годах прошлого века, которые не особо заботились о надежности конструкций. Вчера строительные эксперты осмотрели и фундамент, побывали в подвале здания — там все в порядке. Таким образом, находиться в помещениях не опасно.
Отметим, сегодня в райбольнице начали вести амбулаторный прием пациентов, в том числе работают детские врачи. Срочные и плановые больные направляются в соседний город Усть-Катав.
Фото: ФедералПресс / Елена Мицих.
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