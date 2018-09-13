Под Ульяновском горят лес и садовое товарищество

Лес у СНТ «Солнечное» близ села Крестово-Городище Чердаклинского района Ульяновской области горит с ночи 13 сентября.

Площадь горения составляет два гектара, угроза населенным пунктам на данный момент отсутствует, эвакуации жителей и садоводов не требуется, сообщает пресс-служба МЧС

С огнем борются сотрудники МЧС, лесничества и местного самоуправления — всего 68 человек и 13 единиц техники. На случай распространения пожара подготовлена аэромобильная группировка — это еще 100 человек и 5 единиц техники.

Причина возгорания устанавливается.