Ещё
Страшные последствия землетрясения в Японии: кадры с места бедствия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Страшные последствия землетрясения в Японии: кадры с места бедствия 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Разрушенные дома, отсутствие электричества, огромные провалы на дорогах, сотни пострадавших — на японском острове Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7. Смотрите на видео кадры ужасающих последствий стихийного бедствия
Сильное землетрясение магнитудой 6,7 произошло на Хоккайдо в ночь на четверг. Имеются многочисленные повреждения домов и дорог. Около десяти человек погибли, более 30 числятся пропавшими без вести. Сотни человек пострадали. В спасательных операциях на месте катастрофы участвуют более 20 тысяч человек.
Sputnik Грузия: последние новости
Сильное землетрясение в Японии Племянница Сергея Скрипаля - о расследовании скандального дела Ваш Кобзон: не меня вела аудитория, а я пытался вести ее за собой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Советник Захарченко выступил с заявлением69
Окружение Захарченко бежало в Россию59
Флешмоб о «жирующих москвичах» вызвал бурю в Сети837
Лондон создал антироссийскую коалицию427
Силуанов получил новую должность103
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
07:11
Лондон создал антироссийскую коалицию
Политика В мире
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
01:05
Поток воды в Ялте смыл проходящую женщину
Происшествия
00:41
Пока вы спали: в России вновь дорожают машины
Общество
06:07
Советник Захарченко выступил с заявлением
Украина В мире
04:53
«Западу пора приготовиться»
Политика Статьи
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:02
Силуанов получил новую должность
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение