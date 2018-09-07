Страшные последствия землетрясения в Японии: кадры с места бедствия

Разрушенные дома, отсутствие электричества, огромные провалы на дорогах, сотни пострадавших — на японском острове Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7. Смотрите на видео кадры ужасающих последствий стихийного бедствия

Сильное землетрясение магнитудой 6,7 произошло на Хоккайдо в ночь на четверг. Имеются многочисленные повреждения домов и дорог. Около десяти человек погибли, более 30 числятся пропавшими без вести. Сотни человек пострадали. В спасательных операциях на месте катастрофы участвуют более 20 тысяч человек.