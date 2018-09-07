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Источник сообщил о подтоплении шахты в Кузбассе
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Источник сообщил о подтоплении шахты в Кузбассе 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ШАХТУ ИМ. ТИХОВА В КУЗБАССЕ ПОДТОПИЛО НА ГЛУБИНЕ 320 МЕТРОВ, С АВАРИЙНОГО УЧАСТКА ВЫВЕДЕНО УЖЕ 20 ЧЕЛОВЕК, ОСТАЮТСЯ 235 — ИСТОЧНИК
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