На трассе М-4 «Дон» будет повышен скоростной режим

Скоростной режим на на участках федеральной автотрассы М-4 «Дон» 170 — 193 километры в Тульской области и 1091 — 1119 километры в Ростовской области будет увеличен до 110 км/ч.

Об этом сообщает пресс-служба государственной компании «Автодор».

В компании также отметили, что с августа был повышен скоростной режим до 130 км/ч на платном участке км 517 — км 544 федеральной автодороги М4 «Дон» в Воронежской области (обход Усмани и Рогачевки). Ранее разрешенная скорость здесь не превышала 110 км/ч.

Увеличение скорости касается легковых и грузовых автомобилей с максимальной массой не более 3,5 тонн.

«Повышенный скоростной режим при условии неукоснительного соблюдения участниками дорожного движения правил является одним из факторов снижения аварийности на платных участках даже в условиях повышенного трафика. Так, на двух участках автомагистрали М4 «Дон» км 94 — км 103 и км 113 — км 120, где разрешенная скорость также составляет 130 км/ч, наблюдается устойчивая тенденция к снижению количества дорожных происшествий», — считают в компании.

Напомним, ранее стало известно о планах компании по реконструкции ряда мостов на территории Ростовской области.