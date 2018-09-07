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На трассе М-4 «Дон» будет повышен скоростной режим
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На трассе М-4 «Дон» будет повышен скоростной режим 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Скоростной режим на на участках федеральной автотрассы М-4 «Дон» 170 — 193 километры в Тульской области и 1091 — 1119 километры в Ростовской области будет увеличен до 110 км/ч.
Об этом сообщает пресс-служба государственной компании «Автодор».
В компании также отметили, что с августа был повышен скоростной режим до 130 км/ч на платном участке км 517 — км 544 федеральной автодороги М4 «Дон» в Воронежской области (обход Усмани и Рогачевки). Ранее разрешенная скорость здесь не превышала 110 км/ч.
Увеличение скорости касается легковых и грузовых автомобилей с максимальной массой не более 3,5 тонн.
«Повышенный скоростной режим при условии неукоснительного соблюдения участниками дорожного движения правил является одним из факторов снижения аварийности на платных участках даже в условиях повышенного трафика. Так, на двух участках автомагистрали М4 «Дон» км 94 — км 103 и км 113 — км 120, где разрешенная скорость также составляет 130 км/ч, наблюдается устойчивая тенденция к снижению количества дорожных происшествий», — считают в компании.
Напомним, ранее стало известно о планах компании по реконструкции ряда мостов на территории Ростовской области.
Также региональные власти рекомендовали «Автодору» внести изменения в график проведения дорожно-строительных работ летом, исключив те, которые влекут снижение пропускной способности автодороги М-4 «Дон».
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