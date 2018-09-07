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Новейший Ка-62 впервые прилетел на остров Русский
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Новейший Ка-62 впервые прилетел на остров Русский 

Вести.Ru 17 минут назад
Фото: Вести.Ru
Многоцелевой вертолет Ка-62 прилетел на Восточный экономический форум, который проходит на острове Русский. Как рассказали в пресс-службе холдинга «Вертолеты России», испытания новой машины должны завершиться до конца этого года. После чего она отправится на сертификацию.
Кроме того, разработчик пояснил. Что за 2017 год Ка-62 серьезно доработали. Например, улучшили и усилии конструкцию хвостового оперения и рулевого винта, установили новую трансмиссию. Всего на испытаниях вертолет пролетел 260 километров.
Ка-62 — это гражданский вертолет. Основное его предназначение: перевозка пассажиров, грузов и участие в спасательных операциях. Машина построена по не совсем традиционной для КБ Камова схеме: несущий винт один, а не два, как у Ка-52 или Ка-226Т. Плюс рулевой винт — многолопастный и заключен в так называемый кольцевой канал.
Оптимальная скорость полета Ка-62 — 290 километров в час. Топлива в основных баках хватает на 720 километров, а с дополнительными — на 1135 километров. Максимальная грузоподъемность вертолета — 2,5 тонны.
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