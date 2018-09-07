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В Феодосии ливни подтопили более 30 подворий и 14 домов
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В Феодосии ливни подтопили более 30 подворий и 14 домов 

РИА Недвижимость 27 минут назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости. Сильные ливни подтопили 14 домов и 35 подворий в Феодосии в четверг, сообщил помощник руководителя ГУ МЧС по республике Крым Владимир Иванов.
Сильные грозы накрыли Крым в четверг, ливни и шквалы прошли почти повсеместно на полуострове, над Феодосийским заливом образовался мощный смерч. Вечером в четверг гроза накрыла восточное побережье — Судак, Коктебель, Орджоникидзе и Феодосию. Пользователи соцсетей выкладывали видео и фото затопленных улиц в центре Феодосии, а также выложили фотографии образовавшегося над заливом мощного смерча.
"В 19.39 в результате обильных осадков было подтоплено 14 домов и 35 подворий, в которых проживает 123 человека, в том числе 14 детей. На месте работали спасатели 4-го пожарно-спасательного отряда, 27 единиц состава, шесть единиц техники плюс техника ЖКХ города. К полуночи вода была откачана из всех домов и 32 подворий", — сказал Иванов.
Пострадавших в результате непогоды на полуострове нет, сообщило ведомство.
Грозы с выпадением полуторамесячных норм осадков прошли в разных городах Крыма. В Ялте затопленными оказались элементы инфраструктуры — подвалы и подземные переходы. Всего, по данным Иванова, в Ялте было подтоплено пять подземных переходов. Силами расчетов МЧС вода из них была откачана.
Крымские синоптики и управление МЧС ранее предупредили о повышении уровня рек и угрозе схода селей на полуострове в ближайшие двое суток. В Крыму объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие сутки и до конца недели в Крыму погоду будет определять черноморский циклон: пройдут сильные дожди, в отдельных районах очень сильные с грозами, градом и шквалистым усилением ветра 17-22 метров в секунду. Максимальные температуры воздуха понизятся до 20-25 градусов, минимальные составят 13-18 градусов.
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