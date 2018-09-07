В Феодосии ливни подтопили более 30 подворий и 14 домов

Сильные грозы накрыли Крым в четверг, ливни и шквалы прошли почти повсеместно на полуострове, над Феодосийским заливом образовался мощный смерч. Вечером в четверг гроза накрыла восточное побережье — Судак , Коктебель, Орджоникидзе и Феодосию. Пользователи соцсетей выкладывали видео и фото затопленных улиц в центре Феодосии, а также выложили фотографии образовавшегося над заливом мощного смерча.

"В 19.39 в результате обильных осадков было подтоплено 14 домов и 35 подворий, в которых проживает 123 человека, в том числе 14 детей. На месте работали спасатели 4-го пожарно-спасательного отряда, 27 единиц состава, шесть единиц техники плюс техника ЖКХ города. К полуночи вода была откачана из всех домов и 32 подворий", — сказал Иванов.

Пострадавших в результате непогоды на полуострове нет, сообщило ведомство.

Грозы с выпадением полуторамесячных норм осадков прошли в разных городах Крыма. В Ялте затопленными оказались элементы инфраструктуры — подвалы и подземные переходы. Всего, по данным Иванова, в Ялте было подтоплено пять подземных переходов. Силами расчетов МЧС вода из них была откачана.

Крымские синоптики и управление МЧС ранее предупредили о повышении уровня рек и угрозе схода селей на полуострове в ближайшие двое суток. В Крыму объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие сутки и до конца недели в Крыму погоду будет определять черноморский циклон: пройдут сильные дожди, в отдельных районах очень сильные с грозами, градом и шквалистым усилением ветра 17-22 метров в секунду. Максимальные температуры воздуха понизятся до 20-25 градусов, минимальные составят 13-18 градусов.