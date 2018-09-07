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Крым приходит в себя после мощного шторма
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Крым приходит в себя после мощного шторма 

ТВ Центр + ещё 1 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Прямо сейчас коммунальщики наводят порядок на ялтинских пляжах. На море сейчас штиль, но синоптики предупреждают, в ближайшие три дня действует штормовое предупреждение, передает "ТВ Центр".
Затопленные подземные переходы и мощные потоки воды. За несколько часов на Ялту обрушился настоящий потоп. Узкие улочки превратились в бурлящие реки. Урны и рекламные щиты просто вырывало вместе с асфальтом. Течение сбивало с ног людей и сносило все на своём пути.
Грозовой фронт обрушился практически на все крымское побережье. В Феодосии два огромных смерча образовались у самого берега. Если бы столб воды такого размера дошёл до города, масштабных разрушений было бы не избежать. Ливень затопил подвалы домов, десятки автомобилей оказались под водой.
Дожди пришли в Крым после продолжительной жары. Природа за несколько часов выполнила план на месяц вперёд. В социальных сетях — сотни видеороликов со всего побережья. Однако даже такая погода не испортила настроения ни жителям, ни туристам.
Особенно этого дождя ждали на севере Крыма. Из-за сильной жары там начали испаряться специальные накопители для отдыхов химического производства. Жители несколько дней выходили на улицу в марлевых повязках. Дождевая вода помогла очистить воздух от неприятного запаха и токсичного газа.
Борис Максудов, «ТВ Центр», Крым.
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