Крым приходит в себя после мощного шторма

Прямо сейчас коммунальщики наводят порядок на ялтинских пляжах. На море сейчас штиль, но синоптики предупреждают, в ближайшие три дня действует штормовое предупреждение, передает "ТВ Центр"

Затопленные подземные переходы и мощные потоки воды. За несколько часов на Ялту обрушился настоящий потоп. Узкие улочки превратились в бурлящие реки. Урны и рекламные щиты просто вырывало вместе с асфальтом. Течение сбивало с ног людей и сносило все на своём пути.

Грозовой фронт обрушился практически на все крымское побережье. В Феодосии два огромных смерча образовались у самого берега. Если бы столб воды такого размера дошёл до города, масштабных разрушений было бы не избежать. Ливень затопил подвалы домов, десятки автомобилей оказались под водой.

Дожди пришли в Крым после продолжительной жары. Природа за несколько часов выполнила план на месяц вперёд. В социальных сетях — сотни видеороликов со всего побережья. Однако даже такая погода не испортила настроения ни жителям, ни туристам.

Особенно этого дождя ждали на севере Крыма. Из-за сильной жары там начали испаряться специальные накопители для отдыхов химического производства. Жители несколько дней выходили на улицу в марлевых повязках. Дождевая вода помогла очистить воздух от неприятного запаха и токсичного газа.

Борис Максудов, «ТВ Центр», Крым.