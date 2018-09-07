Ещё
МЧС усилило группировку спасателей в затопленном хабаровском районе имени Лазо
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС усилило группировку спасателей в затопленном хабаровском районе имени Лазо 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Еще одну группу спасателей ДВРПСО МЧС РФ отправили в поселок Солонцовый в район имени Лазо. Они будут отслеживать паводковую ситуацию в районе и помогать пострадавшим местным жителям. Об этом «360» сообщили в пресс-службе МЧС Хабаровского края.
Тайфун вызвал подтопления низкопойменных участков в районе имени Лазо. Туда дополнительно отправили 10 спасателей на автомобиле высокой проходимости. Их вооружили лодками, инструментами для ликвидации повреждений и гидрокостюмами.
Источник фото: пресс-служба регионального МЧС  В поселках Катен, Гвасюги, Солонцовый и Среднехорский под водой оказались некоторые огороды и придомовые территории. Спасатели окажут людям помощь и будут следить за паводками в районе.
Первая группа спасателей прибыла в район имени Лазо 6 сентября. При поддержке властей они помогали пострадавшим от паводков жителям поселка Солонцовый, доставляли продукты и воду, эвакуировали из затопленных домов жителей.
Спасатели продолжат работу в Лазовском районе до нормализации ситуации.
360tv.ru: последние новости
На Украине разбился спасательный вертолет Число погибших из‐за землетрясения на Хоккайдо увеличилось до 8 Землетрясение магнитудой 6,7 зафиксировали на севере Японии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Флешмоб о «жирующих москвичах» вызвал бурю в Сети454
«Фантастика!»: разгромлены иллюзии о мощи флота США731
Оскорбившему россиян Панину собирают деньги84
«Химатака» в Крыму. Чем опасен диоксид титана137
Меркель впервые поддержала Россию в Сирии89
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:10
Китайская полиция разгромила четыре церкви
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
13:44
США перехватили российские Ту-95
Войска Армия
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение