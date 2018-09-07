МЧС усилило группировку спасателей в затопленном хабаровском районе имени Лазо

Еще одну группу спасателей ДВРПСО МЧС РФ отправили в поселок Солонцовый в район имени Лазо. Они будут отслеживать паводковую ситуацию в районе и помогать пострадавшим местным жителям. Об этом «360» сообщили в пресс-службе МЧС Хабаровского края

Тайфун вызвал подтопления низкопойменных участков в районе имени Лазо. Туда дополнительно отправили 10 спасателей на автомобиле высокой проходимости. Их вооружили лодками, инструментами для ликвидации повреждений и гидрокостюмами.

Источник фото: пресс-служба регионального МЧС В поселках Катен, Гвасюги, Солонцовый и Среднехорский под водой оказались некоторые огороды и придомовые территории. Спасатели окажут людям помощь и будут следить за паводками в районе.

Первая группа спасателей прибыла в район имени Лазо 6 сентября. При поддержке властей они помогали пострадавшим от паводков жителям поселка Солонцовый, доставляли продукты и воду, эвакуировали из затопленных домов жителей.

Спасатели продолжат работу в Лазовском районе до нормализации ситуации.