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СМИ: самолеты Австралии и Новой Зеландии проследят за выполнением санкций в отношении КНДР
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СМИ: самолеты Австралии и Новой Зеландии проследят за выполнением санкций в отношении КНДР 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 7 сентября. Австралия и Новая Зеландия разместят в Японии патрульные самолеты для наблюдения за выполнением международных санкций в отношении КНДР. Об этом в пятницу сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на австралийских и новозеландских официальных лиц.
Австралия направит в Японию два самолета AP-3C Orion для патрулирования с воздуха морской акватории в дополнение к одному такому же самолету, уже базирующему на Японских островах, заявил австралийский министр обороны Кристофер Пайн.
Вице-премьер Новой Зеландии Уинстон Питерс сообщил о направлении в Японию патрульного самолета Р-3Л2 для обнаружения судов, нарушающих санкции в отношении Северной Кореи. «Мы приветствуем диалог КНДР с США и Южной Кореей, — сказал Питерс. — Однако, поскольку КНДР находится под санкциями СБ ООН, их выполнение необходимо».
Новозеландский патрульный самолет планируется разместить на японской авиабазе Кадена.
Санкции СБ ООН против КНДР предусматривают ограничения на поставки в эту страну сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также ограничения закупок основных северокорейских экспортных товаров.
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