СМИ: самолеты Австралии и Новой Зеландии проследят за выполнением санкций в отношении КНДР

Австралия направит в Японию два самолета AP-3C Orion для патрулирования с воздуха морской акватории в дополнение к одному такому же самолету, уже базирующему на Японских островах, заявил австралийский министр обороны Кристофер Пайн.

Вице-премьер Новой Зеландии Уинстон Питерс сообщил о направлении в Японию патрульного самолета Р-3Л2 для обнаружения судов, нарушающих санкции в отношении Северной Кореи. «Мы приветствуем диалог КНДР с США и Южной Кореей, — сказал Питерс. — Однако, поскольку КНДР находится под санкциями СБ ООН , их выполнение необходимо».

Новозеландский патрульный самолет планируется разместить на японской авиабазе Кадена.

Санкции СБ ООН против КНДР предусматривают ограничения на поставки в эту страну сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также ограничения закупок основных северокорейских экспортных товаров.