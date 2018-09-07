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Пострадавшие в результате стихии приморцы продолжают получать материальные выплаты
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Пострадавшие в результате стихии приморцы продолжают получать материальные выплаты 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Пострадавшие в результате ЧС жители районов Приморья регулярно получают материальную помощь из краевого бюджета. В общей сложности, сейчас направлено больше десяти миллионов рублей. Работа по выделению средств ведется до сих пор, сообщает PRIMPRESS.
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