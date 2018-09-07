Пострадавшие в результате стихии приморцы продолжают получать материальные выплаты

Пострадавшие в результате ЧС жители районов Приморья регулярно получают материальную помощь из краевого бюджета. В общей сложности, сейчас направлено больше десяти миллионов рублей. Работа по выделению средств ведется до сих пор, сообщает PRIMPRESS.