В Дагестане улучшились показатели аэропорта «Уйташ» на 19%

По сравнению с прошлым подобным периодом пассажиропоток в аэропорту увеличился на 19% и составил около 810 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-центр столичного аэропорта Махачкалы.

Отмечается, что количество вылетов самолетов также увеличилось и составило более 6,5 тысяч случаев. Это на 15% больше, чем в прошлом году.

Напомним, что из международного аэропорта «Уйташ» ежедневно совершают вылеты до 10 самолетов по направлению в Москву, Петербург, Ростов и другие города России. Также осуществляются перевозки пассажиров по международным направлениям — в Турцию, ОАЭ, Казахстан.