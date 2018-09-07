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В Дагестане улучшились показатели аэропорта «Уйташ» на 19%
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В Дагестане улучшились показатели аэропорта «Уйташ» на 19% 

Замана 1 час назад
Фото: Замана
По сравнению с прошлым подобным периодом пассажиропоток в аэропорту увеличился на 19% и составил около 810 тысяч человек.
Об этом сообщает пресс-центр столичного аэропорта Махачкалы.
Отмечается, что количество вылетов самолетов также увеличилось и составило более 6,5 тысяч случаев. Это на 15% больше, чем в прошлом году.
Напомним, что из международного аэропорта «Уйташ» ежедневно совершают вылеты до 10 самолетов по направлению в Москву, Петербург, Ростов и другие города России. Также осуществляются перевозки пассажиров по международным направлениям — в Турцию, ОАЭ, Казахстан.
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