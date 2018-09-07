В Хабаровске реконструировали набережную, пострадавшую от наводнения

Хабаровске после реставрации открыли набережную имени адмирала Невельского: прибрежная зона была разрушена после сильного наводнения в регионе в 2013 году, передаёт ОТР.

В течение пяти лет строители вели ремонтные работы — рабочие использовали свыше 14 тыс. квадратных метров плитки и установили более 50 осветительных столбов. Кроме того, теперь на набережной появилась велосипедная дорожка.

Местные власти также усовершенствовали систему безопасности объекта: по всей протяжённости дороги установлены камеры видеонаблюдения.

Сообщается, что средства на реконструкцию были выделены Федеральным центром — работы потребовали около 95 млн рублей.