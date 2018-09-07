ОАК хочет создать пожарный самолет на базе модернизированного «Альбатроса»

Ранее в ОАК сообщили, что прорабатывается возможность возобновления производства самолетов А-40/А-42 «Альбатрос».

"Модернизация может включать ремоторизацию самолета с двигателя Д-30 на новый ПД-14, а также разработку нового крыла в целях улучшения характеристик самолета. Также ведется проработка варианта самолета для МЧС России в варианте пожаротушения. Самолет сможет брать на борт в полтора раза больше воды. С новым двигателем дальность полета самолета может превысить 10 000 км. ", — сказали в компании.

Самолет А-40/А-42 «Альбатрос» был разработан еще в СССР в ТАНТК им. Бериева. Планировалось, что он заменит Бе-12, однако проект закрыли в 1993 году. Были построены только два опытных образца этой машины.