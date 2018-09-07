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ОАК хочет создать пожарный самолет на базе модернизированного «Альбатроса»
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ОАК хочет создать пожарный самолет на базе модернизированного «Альбатроса» 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 7 сен — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация прорабатывает возможность создания самолета пожаротушения на базе модернизированного самолета-амфибии А-42, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе корпорации.
Ранее в ОАК сообщили, что прорабатывается возможность возобновления производства самолетов А-40/А-42 «Альбатрос».
"Модернизация может включать ремоторизацию самолета с двигателя Д-30 на новый ПД-14, а также разработку нового крыла в целях улучшения характеристик самолета. Также ведется проработка варианта самолета для МЧС России в варианте пожаротушения. Самолет сможет брать на борт в полтора раза больше воды. С новым двигателем дальность полета самолета может превысить 10 000 км. ", — сказали в компании.
Самолет А-40/А-42 «Альбатрос» был разработан еще в СССР в ТАНТК им. Бериева. Планировалось, что он заменит Бе-12, однако проект закрыли в 1993 году. Были построены только два опытных образца этой машины.
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