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Два самолета чудом не столкнулись в аэропорту Филадельфии
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Два самолета чудом не столкнулись в аэропорту Филадельфии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Небольшой самолет «Гольфстрим» попытался приземлиться на рулежную дорожку вместо взлетно-посадочной полосы.
Самолет «Гольфстрим» авиакомпании Pegasus Elite Aviation попытался приземлиться на рулежную дорожку вместо взлетно-посадочной полосы в аэропорту Филадельфии. И таким образом пролетел всего лишь в 60 м от другого самолета, чудом избежав столкновения с ним.
Как сообщает телеканал NBC, пилот «Гольфстрима» смог затормозить, когда до конца рулежной дорожки, где стояло еще четыре джета, оставалось лишь около 160 м. На борту самолета находились четыре пассажира и три члена экипажа. Они не пострадали.
Инцидент произошел в тот момент, когда неожиданно вышли из строя огни, освещающие взлетно-посадочную полосу.
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