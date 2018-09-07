Два самолета чудом не столкнулись в аэропорту Филадельфии

Небольшой самолет «Гольфстрим» попытался приземлиться на рулежную дорожку вместо взлетно-посадочной полосы.

Самолет «Гольфстрим» авиакомпании Pegasus Elite Aviation попытался приземлиться на рулежную дорожку вместо взлетно-посадочной полосы в аэропорту Филадельфии. И таким образом пролетел всего лишь в 60 м от другого самолета, чудом избежав столкновения с ним.

Как сообщает телеканал NBC, пилот «Гольфстрима» смог затормозить, когда до конца рулежной дорожки, где стояло еще четыре джета, оставалось лишь около 160 м. На борту самолета находились четыре пассажира и три члена экипажа. Они не пострадали.

Инцидент произошел в тот момент, когда неожиданно вышли из строя огни, освещающие взлетно-посадочную полосу.