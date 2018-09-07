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В Омске из двух многоэтажек эвакуировали жильцов
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В Омске из двух многоэтажек эвакуировали жильцов 

Омск Здесь 29 минут назад
Фото: Омск Здесь
В домах высотой пять и двенадцать этажей вчера днём произошли пожары. Вчера на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о пожаре в панельном пятиэтажном доме, расположенном в Советском округе. Приехавшие пожарные увидели, что из квартиры на пятом этаже валит дым. Сотрудники МЧС эвакуировали по лестничным маршам четырёх человек.
— В результате пожара повреждены мебель и домашние вещи на площади 15 кв.м, закопчена квартира на всей площади. Условиями развития пожара явилось позднее обнаружение загорания и сообщение в пожарную охрану, — сообщает корреспондент "Омск Здесь" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Омской области.
Предварительной причиной возгорания спасатели считают нарушение правил монтажа электрооборудования. Во время пожара на месте были задействованы пять пожарных автомобилей, работали два звена газодымной службы.
В Кировском округе пожар произошел поздно вечером в однокомнатной квартире, расположенной на двенадцатом этаже дома в Кировском округе. Прибывшие спасатели спасли из квартиры одного человека. В плотно задымлённом подъезде по лестничным маршам самостоятельно эвакуировались четыре человека. Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за неосторожности при курении.
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