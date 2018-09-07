В Японии круглосуточно ищут людей под завалами после землетрясения 

Число жертв землетрясения в Японии выросло до 16. Судьба еще 26 человек остается неизвестной, сообщает «МИР 24». Спасатели ищут людей под завалами круглосуточно.
Более 300 человек, которые получили травмы при ударе стихии, находятся в больницах.
Как сообщают местные СМИ, спустя сутки после землетрясения заработал местный аэропорт. Здание терминала немного повреждено, но взлетно-посадочные полосы не пострадали.
Энергетики восстановили электричество лишь в половине домов, расположенных на острове Хоккайдо (около полутора миллиона зданий). Чтобы полностью завершить работу, потребуется неделя, говорят специалисты.
В ликвидации последствий землетрясения участвуют более 25 тысяч военных, полицейских и пожарных.
Разрушительное землетрясение магнитудой около 7 произошло на острове в ночь на четверг. Стихия вызвала в горных районах десятки оползней. Разрушены сотни домов. Из опасных мест эвакуированы почти две тысячи человек.
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