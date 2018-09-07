Сильный ветер, дождь и грозы ожидаются в Ростовской области 

По информации Ростовского гидрометцентра сегодня на территории Ростовской области переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем местами по югу небольшой и умеренный кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами порывы в том числе при грозе до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 16…21°, по северу и востоку до 7°; днём23…28°. В связи с сильным ветром возможны перехлесты проводов, обрывы линий электропередач, падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций.