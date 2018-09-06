Летевшие на Сахалин самолеты сели во Владивостоке из‐за тайфуна

Южно-Сахалинский аэропорт изменил расписание авиарейсов из-за тайфуна, бушующего в регионе. Самолеты, которые не смогли приземлиться на Сахалине, полетели во Владивосток . Об этом сообщило РИА VladNews.

Тайфун заставил аэропорт Южно-Сахалинска изменить расписание авиарейсов. Вылетевшие на Сахалин самолеты из Москвы и Новосибирска, которые не смогли там приземлиться из-за плохих погодных условий, временно направились во владивостокский аэропорт.

Также самолеты, которые летели из Южно-Сахалинска в Курильск, Владивосток, Благовещенск, Новосибирск, Южно-Курильск и Москву задержали из-за шторма.

Сам Южно-Сахалинский аэропорт продолжил работать в обычном режиме.