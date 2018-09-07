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Группа туристов во главе с путешественником Ву Юйем не была зарегистрирована — МЧС
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Группа туристов во главе с путешественником Ву Юйем не была зарегистрирована — МЧС 

75.RU 1 час назад
Фото: 75.RU
По данным спасателей, 23 августа четверо мужчин путешествовали на автомобиле из Бурятии в направлении Тынды. Они пытались переехать реку Куанда в Каларском районе на машине, но авто понесло течением. В результате один человек спасся, судьба еще одного, которым оказался знаменитый китайский путешественник Ву Юй, до сих пор неизвестна.
— Согласно постановлению правительства России от 2017 года, все туристы за десять дней до путешествия обязаны информировать о своем маршруте службы МЧС. Что касается туристической группы из КНР, то она не была зарегистрирована и спасательные службы не были проинформированы о маршруте, проходящем по труднодоступной местности. Как только о происшествии стало известно, спасатели краевой службы организовали поиски, но 27 августа поисковую операцию приостановили, — рассказали в МЧС.
5 сентрября, после обращения членов Российского географического общества к министру МЧС России, было принято решение о возобновлении поисков.
Сейчас в работах задействованы более 20 человек — спасатели, пожарные, родственники и местное население. Удалось обследовать порядка трёх километров акватории и пяти километров береговой линии. Пока безрезультатно.
Специалисты осматривают завалы и берега на реке Куанда. Фото с места поисков пресс-службы ГУ «Забайкалпожспас».
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