Группа туристов во главе с путешественником Ву Юйем не была зарегистрирована — МЧС

По данным спасателей, 23 августа четверо мужчин путешествовали на автомобиле из Бурятии в направлении Тынды . Они пытались переехать реку Куанда в Каларском районе на машине, но авто понесло течением. В результате один человек спасся, судьба еще одного, которым оказался знаменитый китайский путешественник Ву Юй, до сих пор неизвестна.

— Согласно постановлению правительства России от 2017 года, все туристы за десять дней до путешествия обязаны информировать о своем маршруте службы МЧС . Что касается туристической группы из КНР, то она не была зарегистрирована и спасательные службы не были проинформированы о маршруте, проходящем по труднодоступной местности. Как только о происшествии стало известно, спасатели краевой службы организовали поиски, но 27 августа поисковую операцию приостановили, — рассказали в МЧС.

5 сентрября, после обращения членов Российского географического общества к министру МЧС России, было принято решение о возобновлении поисков.

Сейчас в работах задействованы более 20 человек — спасатели, пожарные, родственники и местное население. Удалось обследовать порядка трёх километров акватории и пяти километров береговой линии. Пока безрезультатно.

Специалисты осматривают завалы и берега на реке Куанда. Фото с места поисков пресс-службы ГУ «Забайкалпожспас».