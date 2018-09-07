Пассажиры сразу двух европейских рейсов прилетели в США больными

Международный аэропорт американской Филадельфии сообщил, что сразу 12 пассажиров на борту двух самолетов из Европы прилетели больными. Рейсы авиакомпании American Airlines из Парижа и из Мюнхена. Все 250 пассажиров двух самолетов и сотрудники авиакомпании, обслуживающие эти рейсы, были отправлены на медицинское обследование, передает телеканал «Россия 24».