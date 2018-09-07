Ещё
На Украине разбился спасательный вертолет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине разбился спасательный вертолет 

Газета.Ru + ещё 1 38 минут назад
Фото: РИА Новости
На Украине в Харьковской области потерпел крушение вертолет госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает УНН.
По данным агентства, вертолет упал в Красноградском районе Харьковской области.
Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Японии при крушении спасательного вертолета погибли семь человек.
Как отмечалось, причиной крушения воздушного судна могли стать резко ухудшившиеся погодные условия.
Газета.Ru: последние новости
Число пострадавших при землетрясении на Хоккайдо возросло до 125 В Стамбуле разбился вертолет Более 600 авиарейсов в Японии отменили из‐за тайфуна Jebi
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обвиняемый в отравлении Скрипалей высказался662
Прилепин внес ясность в мифы вокруг убийства Захарченко138
Панин оскорбил россиян и пообещал покинуть страну139
Вдова Захарченко выступила с заявлением256
Россия закроет небо и другие события дня17
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение