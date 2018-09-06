В МЧС предупредили о подъеме уровня воды в реках Крыма 

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшее время возможен подъем уровня воды в реках и существует угроза образования селей, сообщает пресс-служба главка МЧС России по Крыму.
"По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в конце суток 6 сентября и в течение суток 7, 8 сентября на отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0.5 —1.5 м, а на малых реках селевых бассейнов на 0.5-2.0 м с угрозой формирования селевых потоков", — говорится в экстренном сообщении ведомства.
В МЧС рекомендуют при нахождении вблизи любой реки соблюдать осторожность, не подходить непосредственно к потоку воды.
Ранее синоптики предупредили, что в эти выходные дни на полуострове ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал, 17-22 м/с.