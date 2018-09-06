МЧС предупреждает об угрозе формирования селей в Крыму из-за обильных осадков

"В конце суток 6 сентября и в течение суток 7, 8 сентября на отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5 — 1,5 м, а на малых реках селевых бассейнов на 0,5 — 2,0 м с угрозой формирования селевых потоков", — говорится в сообщении.

Ранее региональный главк МЧС предупредил о ливнях на территории полуострова с 7 по 9 сентября. Сейчас в отдельных регионах Крыма идут дожди.