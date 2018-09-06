В Ростовской области природный пожар перекинулся на жилой дом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сентября. / ТАСС /. Природный пожар, бушующий на хуторе Дугино в Азовском районе Ростовской области , перекинулся на жилой дом и три хозяйственные постройки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Угрозы распространения [на хутор] нет. Один жилой дом огнем поврежден, один строящийся, три строения нежилых, пострадавших нет. Сильный ветер [осложняет тушение] и труднодоступная местность, дотушивают отдельные тлеющие очаги", — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что пожарные около восьми часов тушат 10 га сухой травы, горящей в Азовском районе, к ликвидации пожара привлечены более 100 сотрудников МЧС . В 17:07 мск очаг пожара был локализован. Пожару присвоен 3 ранг сложности из пяти.

Погибших и пострадавших нет.