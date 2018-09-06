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В Ростовской области природный пожар перекинулся на жилой дом
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В Ростовской области природный пожар перекинулся на жилой дом 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сентября. /ТАСС/. Природный пожар, бушующий на хуторе Дугино в Азовском районе Ростовской области, перекинулся на жилой дом и три хозяйственные постройки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Угрозы распространения [на хутор] нет. Один жилой дом огнем поврежден, один строящийся, три строения нежилых, пострадавших нет. Сильный ветер [осложняет тушение] и труднодоступная местность, дотушивают отдельные тлеющие очаги", — сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что пожарные около восьми часов тушат 10 га сухой травы, горящей в Азовском районе, к ликвидации пожара привлечены более 100 сотрудников МЧС. В 17:07 мск очаг пожара был локализован. Пожару присвоен 3 ранг сложности из пяти.
Погибших и пострадавших нет.
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