Помним и гордимся! Открытие Аллеи Славы во Внуково

5 сентября коллектив ГБУ ЦСПС и Д «Журавушка» принял участие в открытии Аллеи Славы и Парка лётчиков-героев, защищавших небо Москвы в годы Великой Отечественной войны.

Актуальность Аллеи Славы обусловлена тем, что в годы войны именно аэропорт «Внуково» был прифронтовым аэродромом. Именно во Внуково приземлился самолет с Актом о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии . Здесь же в мае 1945 г. встречали военный самолет из Берлина со Знаменем Победы на борту, которое было водружено над Рейхстагом.

30 апреля 1945 г. 14 апреля 1961 г. в аэропорт Внуково с космодрома «Байконур» прибыл первый космонавт планеты Ю. А. Гагарин. В 1980 г. наш аэропорт принимал участников и гостей Олимпийских игр, благодаря чему также стал объектом пристального внимания тысяч поклонников спортивных игр.

Информационные стенды, которые разместились вдоль главной аллеи парка, рассказывают о ветеранах, об истории аэропорта Внуково, о боевых и трудовых достижениях жителей района.

Для нашего коллектива это историческое событие района имеет большое значение, так как в центре уделяется особое внимание гражданско-патриотической работе, сохранению исторической памяти подрастающего поколения.

http://гбужуравушка.рф/