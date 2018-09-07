Ещё
Помним и гордимся! Открытие Аллеи Славы во Внуково
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Помним и гордимся! Открытие Аллеи Славы во Внуково 

Управа района Ново-Переделкино города Москвы + ещё 1 18 минут назад
Фото: Управа района Ново-Переделкино города Москвы
5 сентября коллектив ГБУ ЦСПС и Д «Журавушка» принял участие в открытии Аллеи Славы и Парка лётчиков-героев, защищавших небо Москвы в годы Великой Отечественной войны.
Актуальность Аллеи Славы обусловлена тем, что в годы войны именно аэропорт «Внуково» был прифронтовым аэродромом. Именно во Внуково приземлился самолет с Актом о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. Здесь же в мае 1945 г. встречали военный самолет из Берлина со Знаменем Победы на борту, которое было водружено над Рейхстагом.
30 апреля 1945 г. 14 апреля 1961 г. в аэропорт Внуково с космодрома «Байконур» прибыл первый космонавт планеты Ю. А. Гагарин. В 1980 г. наш аэропорт принимал участников и гостей Олимпийских игр, благодаря чему также стал объектом пристального внимания тысяч поклонников спортивных игр.
Информационные стенды, которые разместились вдоль главной аллеи парка, рассказывают о ветеранах, об истории аэропорта Внуково, о боевых и трудовых достижениях жителей района.
Для нашего коллектива это историческое событие района имеет большое значение, так как в центре уделяется особое внимание гражданско-патриотической работе, сохранению исторической памяти подрастающего поколения.
http://гбужуравушка.рф/
Управа района Ново-Переделкино города Москвы: последние новости
Спортивная школа проводит дни открытых дверей Собянин рассказал об основных пунктах программы развития Щербинки Конкурс на соискание премий Правительства Москвы молодым ученым
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Западу пора приготовиться»315
Советник Захарченко выступил с заявлением204
Новый глава ДНР сделал первое заявление30
Окружение Захарченко бежало в Россию164
Флешмоб о «жирующих москвичах» вызвал бурю в Сети775
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
07:11
Лондон создал антироссийскую коалицию
Политика В мире
01:40
Новый глава ДНР сделал первое заявление
В мире Украина
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
01:05
Поток воды в Ялте смыл проходящую женщину
Происшествия
00:41
Пока вы спали: в России вновь дорожают машины
Общество
06:07
Советник Захарченко выступил с заявлением
Украина В мире
04:53
«Западу пора приготовиться»
Политика Статьи
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение