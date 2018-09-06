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В Ростовской области на 10 га горит сухая трава
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В Ростовской области на 10 га горит сухая трава 

ТАСС + ещё 1 44 минуты назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сентября. /ТАСС/. Пожарные около восьми часов тушат 10 га сухой травы, горящей в Азовском районе Ростовской области, к ликвидации пожара привлечены более 100 сотрудников МЧС. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.
"В 10:58 мск поступило сообщение о загорании сухой растительности по адресу: Азовский район, хутор Дугино, западная окраина. По состоянию на 17:00 мск пройдено огнем более 10 га сухой растительности, что стало следствием распространения огня от хутора Дугино до села Рогожкино. В 17:07 мск — благодаря усилиям пожарно— спасательных подразделений очаг пожара был локализован", — говорится в сообщении.
Пожару присвоен третий ранг сложности. К ликвидации возгорания от МЧС привлечены 114 человек, 26 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.
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