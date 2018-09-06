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Пожар возник в Ставропольской краевой психиатрической больнице
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Пожар возник в Ставропольской краевой психиатрической больнице 

ТАСС + ещё 1 47 минут назад
ПЯТИГОРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Около 200 квадратных метров крыши горит в Ставропольской краевой психиатрической больнице, пострадавших нет. Об этом сообщает в четверг пресс-служба ГУ МЧС России по краю.
"В 16:51 мск поступило сообщение о том, что в Ставропольской краевой клинической психиатрической больнице № 1 происходит горение кровли отдельно стоящего здания котельной", — говорится в сообщении. Кровля горит на площади 200 кв. метров.
По данным пресс-службы главка, погибших и пострадавших нет, нет и угрозы распространения огня на соседние строения. «Пожар локализован в 17:57 мск», — добавили в ГУ МЧС.
В тушении задействованы 40 человек и 12 единиц техники.
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