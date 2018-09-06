Пожар возник в Ставропольской краевой психиатрической больнице

ПЯТИГОРСК , 6 сентября. / ТАСС /. Около 200 квадратных метров крыши горит в Ставропольской краевой психиатрической больнице, пострадавших нет. Об этом сообщает в четверг пресс-служба ГУ МЧС России по краю.

"В 16:51 мск поступило сообщение о том, что в Ставропольской краевой клинической психиатрической больнице № 1 происходит горение кровли отдельно стоящего здания котельной", — говорится в сообщении. Кровля горит на площади 200 кв. метров.

По данным пресс-службы главка, погибших и пострадавших нет, нет и угрозы распространения огня на соседние строения. «Пожар локализован в 17:57 мск», — добавили в ГУ МЧС

В тушении задействованы 40 человек и 12 единиц техники.