На пляжах Сочи, Анапы и Геленджика ожидается появление смерчей

Краснодар . 6 сентября — Новая Кубань. В Краснодарском крае в ближайшие дни ожидается существенное ухудшение погодных условий. Во многих районах региона объявлены экстренные и штормовые предупреждения. Власти курортных городов предупредили об угрозе формирования смерчей над акваторией Черного моря.

— Сегодня с 18:00 и до 21:00, а также завтра в течение суток на территории курорта прогнозируются местами сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым ветром с порывами до 20-22 м/с. На реках возможны резкие подъёмы уровня воды, на отдельных малых водотоках с достижением неблагоприятных отметок. Велик риск схода селей в горной зоне. На участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем, — говорится в сообщении мэрии Сочи.

Аналогичная информация размещена на официальном сайте Анапы.

— По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 6 — 8 сентября, местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20-25 м/с. Над акваторией Черного моря имеется опасность формирования смерчей, — предупреждают в городском Управлении гражданской обороны и защиты населения.

По данным администрации Геленджика, на пляжах курорта также существует вероятность формирования атмосферных вихрей.

Спасатели рекомендуют гостям и жителям Кубани соблюдать меры безопасности и не подвергать свои жизнь и здоровье риску.