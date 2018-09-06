Упавшие деревья, села без света и улицы под водой: в Крыму бушует шторм

СИМФЕРОПОЛЬ , 6 сен — РИА Новости Крым . На полуострове почти сутки бушует непогода — сильный дождь и ветер привел к аварийным отключениям и подтоплению улиц и подземных переходов в курортных городах.

Так, из-за дождя произошли отключения света в селе Полтавка Красноперекопского района, селах Изобильное, Верхняя и Нижняя Кутузовка, Красный рай и поселок Розовый в округе Алушты , селе Стерегущее Раздольненского района, селе Ровное Красногвардейского района и в городе Ялта

Из-за непогоды улицы Ялты буквально «ушли под воду». Затопленным оказался подземный пешеходный переход в районе кинотеатра "Спартак" , улица Пушкинская, а также тротуары и проезжая часть. В результате разгула стихии в курортном городе образовались серьезные автомобильные заторы.

Затопленный подземный переход в Ялте возле кинотеатра «Спартак». 6 сентября 2018На Ангарском перевале туман и идет дождь. На трассе Ялта-Симферополь автомобилисты фиксируют ряд незначительных ДТП.

Пробки зафиксированы и в других населенных пунктах полуострова. По сообщениям автомобилистов, движение затруднено и в крымской столице. Не способствуют беспрепятственному движению транспорта и несколько ДТП, произошедших в четверг днем на улицах Севастопольская, Генерала Васильева, Ялтинское шоссе и Маяковского.

Пробки в Симферополе. 6 сентября 2018Под натиском порывистого ветра ломаются деревья. Пользователи соцсетей сообщили об упавшем на пересечении бульвара Франко и улицы Менделеева в Симферополе на иномарку дереве. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Дерево упало на машину в Симферополе. 6 сентября 2018Ранее синоптики объявили на полуострове экстренное предупреждение. По их прогнозам, Крым будет штормить ближайшие три дня.