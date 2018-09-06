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Упавшие деревья, села без света и улицы под водой: в Крыму бушует шторм
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Упавшие деревья, села без света и улицы под водой: в Крыму бушует шторм 

РИА Новости Крым 2 часа назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости Крым. На полуострове почти сутки бушует непогода — сильный дождь и ветер привел к аварийным отключениям и подтоплению улиц и подземных переходов в курортных городах.
Так, из-за дождя произошли отключения света в селе Полтавка Красноперекопского района, селах Изобильное, Верхняя и Нижняя Кутузовка, Красный рай и поселок Розовый в округе Алушты, селе Стерегущее Раздольненского района, селе Ровное Красногвардейского района и в городе Ялта.
Из-за непогоды улицы Ялты буквально «ушли под воду». Затопленным оказался подземный пешеходный переход в районе кинотеатра "Спартак", улица Пушкинская, а также тротуары и проезжая часть. В результате разгула стихии в курортном городе образовались серьезные автомобильные заторы.
Затопленный подземный переход в Ялте возле кинотеатра «Спартак». 6 сентября 2018На Ангарском перевале туман и идет дождь. На трассе Ялта-Симферополь автомобилисты фиксируют ряд незначительных ДТП.
Пробки зафиксированы и в других населенных пунктах полуострова. По сообщениям автомобилистов, движение затруднено и в крымской столице. Не способствуют беспрепятственному движению транспорта и несколько ДТП, произошедших в четверг днем на улицах Севастопольская, Генерала Васильева, Ялтинское шоссе и Маяковского.
Пробки в Симферополе. 6 сентября 2018Под натиском порывистого ветра ломаются деревья. Пользователи соцсетей сообщили об упавшем на пересечении бульвара Франко и улицы Менделеева в Симферополе на иномарку дереве. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Дерево упало на машину в Симферополе. 6 сентября 2018Ранее синоптики объявили на полуострове экстренное предупреждение. По их прогнозам, Крым будет штормить ближайшие три дня.
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