В сентябре открывается рейс из Казани на «восточные Гавайи»

Рейс из Казани в городской округ Хайкоу, расположенный на острове Хайнань в Китае , откроется 19 сентября, сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Рейсы в Казань и в Хайкоу будут выполняться раз в неделю по средам: из Китая самолет вылетает в 1.30, приземляется в столице Татарстана в 5.30. Из Казани в Хайкоу судно будет отправляться в 9.40 с прибытием в 22.55 в Китае. Время в пути составляет 9 часов. Время указано местное для каждого города.