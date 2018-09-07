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В сентябре открывается рейс из Казани на «восточные Гавайи»
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В сентябре открывается рейс из Казани на «восточные Гавайи» 

АиФ Казань + ещё 1 21 минуту назад
Фото: АиФ Казань
Рейс из Казани в городской округ Хайкоу, расположенный на острове Хайнань в Китае, откроется 19 сентября, сообщает пресс-служба казанского аэропорта.
Рейсы в Казань и в Хайкоу будут выполняться раз в неделю по средам: из Китая самолет вылетает в 1.30, приземляется в столице Татарстана в 5.30. Из Казани в Хайкоу судно будет отправляться в 9.40 с прибытием в 22.55 в Китае. Время в пути составляет 9 часов. Время указано местное для каждого города.
Полеты будут осуществляться на самолете авиакомпании «ИрАэро» Boeing 777-200ER, рассчитанном на 374 пассажира.
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