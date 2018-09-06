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В Северной Корее наводнение унесло жизни 76 человек
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В Северной Корее наводнение унесло жизни 76 человек 

Свободная пресса 21 минуту назад
В Северной Корее в результате наводнения погибли 76 человек. Об этом сообщили в Международной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца.
По данным организаций, около 80 человек пропали без вести. Наводнение вызвали сильнейшие дожди, из-за которых более 800 зданий были разрушены.
В стране сложилась критическая ситуация с обеспечением людей медикаментами, в итоге три тысячи людей нуждаются в медицинской помощи, пишет Газета.ру.
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