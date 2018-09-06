Новый кошмар на Хоккайдо. Грозит ли миру повторение Фукусимы?

События Фукусимы могут повториться. На японской АЭС «Томари» после мощных подземных толчков включили аварийную систему. С ее помощью охлаждают бассейны с отработанным ядерным топливом. Число погибших уже приближается к десяти, рассказала корреспондент «МИР 24» Маргарита Гырылова

Овраг природного происхождения на острове Хоккайдо образовался этой ночью. Трясло так, что дороги и дома ушли под землю. Точки разбудили людей полчетвертого утра, и сон для них стал кошмаром наяву.

«Я не мог убежать. Оказался в ловушке. Меня придавил шкаф, кое-как удалось выбраться», — рассказал один из пострадавших.

Уже известно о нескольких погибших, но точное число власти пока не называют. Десятки человек все еще числятся пропавшими без вести.

В зону бедствия власти направили 20 тысяч военных, полицейских и пожарных. До пострадавших им трудно добраться — вместо дорог песчаное месиво, по асфальту тоже не проехать.

«К сожалению, землетрясение унесло жизни людей. И сейчас главное для нас — спасти жизни наших граждан. Правительство сделает все возможное, чтобы справиться с последствиями стихии», — сказал премьер-министр Японии Синдзо Абэ

С первыми толчками остров погрузился во мрак. Мощность землетрясения составила почти семь баллов. В итоге три миллиона домов остались без света. Причина — местная АЭС «Томари», которая вышла из строя. Ее ядерное топливо сейчас охлаждают аварийные источники электропитания. Если энергосистема АЭС не заработает, экологическая катастрофа в Японии может повториться.

Такое уже было на Фукусиме семь лет назад, когда на атомной электростанции из-за землетрясения расплавились реакторы. Ликвидировать последствия аварии тогда помогали российские спасатели и инженеры-ядерщики. Они консервировали АЭС. Окрестности Фукусимы до сих пор в зоне отчуждения. Безопасными они станут не раньше, чем через 40 лет.

Нынешнее землетрясение произошло на самом северном острове Японии. Пока туда не ходят поезда, не летают самолеты. Главный аэропорт острова закрыт, так как проверяют исправность взлетно-посадочной полосы.

А ранее по Японии ударил сильнейший за 25 лет тайфун «Джеби». Два человека погибли, более 100 пострадали.

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