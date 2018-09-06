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Тайфун в Японии уничтожил 50 суперкаров Ferrari
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Тайфун в Японии уничтожил 50 суперкаров Ferrari 

Motor.ru 48 минут назад
Фото: Motor.ru
Тихоокеанский тайфун «Джеби» стал причиной затопления и повреждения 51 Ferrari, принадлежащих дилерскому центру марки, расположенному на японском острове Рокко. По словам владельца компании, все суперкары отправят на утилизацию, так как после попадания морской воды в двигатели их невозможно отремонтировать.
«Джеби», 21-й тайфун за сезон, обрушился на остров несколько дней назад. Сильнейший за четверть века циклон сопровождался порывами ветра, скорость которых достигала 162 километров в час. По данным издания Sankei, несмотря на предпринятые меры, вода проникла в здание и поднялась на уровень один метр.
В это время в салоне находилось 53 автомобиля Ferrari, 51 из которых практически полностью погрузились под воду. Общая сумма ущерба от тайфуна составила один миллиард иен (620,5 миллиона рублей). Владелец надеется, что часть расходов покроет страховка.
В октябре прошлого года пожаром в городе Лэнгли, Канада, была уничтожена коллекция из 40 раритетных автомобилей, а также пикапов, спорт— и суперкаров. Владелец машин Гарри Кэссиди собирал их последние 30 лет и для него это стало невосполнимой потерей.
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