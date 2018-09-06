Ещё
Аэропорт Салехарда работает с перебоями из-за сильного тумана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аэропорт Салехарда работает с перебоями из-за сильного тумана 

RT на русском 1 час назад
Аэропорт Салехарда работает с перебоями в связи с сильным туманом в четверг, 6 сентября, сообщает URA.RU.
Вылеты самолётов задерживаются. Лайнеры, направляющиеся в Салехард, разворачивают и отправляют в соседние города. Об этом рассказали в справочной службе аэропорта.
В частности, рейс Тюмень — Салехард был направлен на запасной аэропорт в Новый Уренгой. В настоящее время он уже вылетел в Салехард. Борт из Екатеринбурга совершил посадку в Надыме (он уже прибыл в Салехард).
Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что в региональной столице отменили несколько авиарейсов из-за тайфуна «Джеби».
RT на русском: последние новости
На Урале проводят проверки зданий после землетрясения Число пострадавших в результате землетрясения в Японии увеличилось до 87 На Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вдова Захарченко выступила с заявлением193
Россия закроет небо121
Крым удивил прибывших американцев35
На Россию надвигается апокалипсис31
Путин официально внес поправки в пенсионную реформу96
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение