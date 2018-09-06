Дело о катастрофе Falcon во Внуков передали в суд

По словам адвоката Дениса Славутского, представляющего интересы диспетчера Александра Круглова , дата заседания еще не назначена.

7 июля 2017 года суд приговорил водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко к четырем годам колонии, а старшего сменного инженера Владимира Леденева — к 3,5 годам, но в связи с объявлением амнистии в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне освободил их от ответственности. Суд также не стал взыскивать с фигурантов дела компенсацию в пользу потерпевших.

20 октября 2014 года самолет Falcon столкнулся на взлетно-посадочной полосе со снегоуборочной машиной. В столкновении погибли четыре человека на борту самолета, в том числе глава нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери.

По версии следствия, начальник инженерной службы Владимир Леденев не уследил за подчиненным, поэтому Владимир Мартыненко выехал на снегоуборочной машине на ВПП.

Также следствие считает, что руководитель полетов Роман Дунаев не координировал взаимодействие между диспетчерскими и аэродромными службами. Кроме того, отмечается небрежное отношение к своим должностным обязанностям диспетчеров Надежды Архиповой и Александра Круглова.