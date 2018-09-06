Ещё
Наводнение во Вьетнаме унесло 10 жизней (фото)
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Наводнение во Вьетнаме унесло 10 жизней (фото) 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
По меньшей мере 8 человек погибло и двое пропали без вести из-за наводнений, вызванных тайфуном «Бебинка»
Больше всего от стихии, к пятнице ослабевшей до уровня тропической депрессии, пострадали провинции Тхань Хоа и Нге Ан. Власти последней провинции сообщили о шестерых погибших, 160 затопленных и двух рухнувших домах.
В четверг ночью на Нге Ан выпало от 180 до 250 миллиметров осадков. В результате, многие деревни оказались под тремя метрами воды.
Затопленным оказался район Ки Сон в Нге Ан, находящийся на границе с Лаосом. Дожди также парализовали трафик на дорогах, ведущих к районам Ньия Дэн и Куй Хоп.
Жители Нге Ан на лодке пробираются через затопленные районы.
Несколько домов в районе Кон Куонг в Нге Ан ушли под воду на 3-4 метра, из-за чего пришлось экстренно эвакуировать 100 семей.
За помощью в эвакуации провинциальные власти обратились к соответствующим местным учреждениям.
Оползни парализовали движение по Национальной трассе №7.
Наводнение произошло из-за увеличения количества воды, выходящей из водохранилища Бан Ве. В провинции Тхань Хоа пришлось эвакуировать почти 10 000 человек. Двое местных жителей погибли. Еще два человека стали жертвами стихии в провинции Сон Ла. «Бебинка» — уже четвертый в этом году тайфун, образовавшийся в Восточно-Вьетнамском море. В прошлом месяце Вьетнам серьезно пострадал от шторма Сон Тинь, в результате которого погибли 27 человек. В прошлом же году страна пережила рекордных 16 штормов. Самым разрушительным оказался Дамри, ударивший по Вьетнаму в ноябре и унесший по меньшей мере 106 жизней. Источник: VnExpress
Перевод: Никита Гребенников
Вьетнам сегодня: последние новости
Теперь до острова Кон Ко можно добраться на скоростном катере Вьетнам ждет еще один шторм Во Вьетнаме началось строительство крупнейшей солнечной электростанции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вдова Захарченко выступила с заявлением193
Россия закроет небо121
На Россию надвигается апокалипсис32
Крым удивил прибывших американцев37
Путин официально внес поправки в пенсионную реформу104
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение