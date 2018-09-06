Наводнение во Вьетнаме унесло 10 жизней (фото)

По меньшей мере 8 человек погибло и двое пропали без вести из-за наводнений, вызванных тайфуном «Бебинка»

Больше всего от стихии, к пятнице ослабевшей до уровня тропической депрессии, пострадали провинции Тхань Хоа и Нге Ан. Власти последней провинции сообщили о шестерых погибших, 160 затопленных и двух рухнувших домах.

В четверг ночью на Нге Ан выпало от 180 до 250 миллиметров осадков. В результате, многие деревни оказались под тремя метрами воды.

Затопленным оказался район Ки Сон в Нге Ан, находящийся на границе с Лаосом . Дожди также парализовали трафик на дорогах, ведущих к районам Ньия Дэн и Куй Хоп.

Жители Нге Ан на лодке пробираются через затопленные районы.

Несколько домов в районе Кон Куонг в Нге Ан ушли под воду на 3-4 метра, из-за чего пришлось экстренно эвакуировать 100 семей.

За помощью в эвакуации провинциальные власти обратились к соответствующим местным учреждениям.

Оползни парализовали движение по Национальной трассе №7.

Наводнение произошло из-за увеличения количества воды, выходящей из водохранилища Бан Ве. В провинции Тхань Хоа пришлось эвакуировать почти 10 000 человек. Двое местных жителей погибли. Еще два человека стали жертвами стихии в провинции Сон Ла. «Бебинка» — уже четвертый в этом году тайфун, образовавшийся в Восточно-Вьетнамском море. В прошлом месяце Вьетнам серьезно пострадал от шторма Сон Тинь, в результате которого погибли 27 человек. В прошлом же году страна пережила рекордных 16 штормов. Самым разрушительным оказался Дамри, ударивший по Вьетнаму в ноябре и унесший по меньшей мере 106 жизней. Источник: VnExpress