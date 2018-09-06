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Вьетнам ждет еще один шторм
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Вьетнам ждет еще один шторм 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Шторм Бебинка идет на северный Вьетнам со стороны китайской провинции Гуандун
Ожидается, что он принесет с собой ветры со скоростью 75 км/ч и 250-350 мм. осадков.
По сообщениям Вьетнамского национального центра гидрометеорологического прогнозирования, буря движется в сторону Тонкинского залива со скоростью 5 км/ч и уже в четверг днем ударит по прибрежным регионам страны. В среду вечером жителям северного Вьетнама стоит ожидать сильных осадков, которые продлятся до пятницы.
О возможности штормов в Нячанге, Муйне или на Фукуоке не сообщается.
Это уже четвертый шторм, образовавшийся в Восточно-Вьетнамском море в этом году. В прошлом месяце Вьетнам серьезно пострадал от шторма Сон Тинь, в результате которого погибли 27 человек.
В прошлом же году страна пережила рекордных 16 штормов. Самым разрушительным оказался Дамри, ударивший по Вьетнаму в ноябре и унесший по меньшей мере 106 жизней.
Источник: VnExpress.
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