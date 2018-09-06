СМИ: На территории Южно-Уральского заповедника появятся три мобильные сейсмические станции

На территории Южно-Уральского заповедника планируется разместить три мобильные сейсмические станции из-за землетрясений в Челябинской области Башкирии . Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сектор мониторинга Уральского региона при Институте геофизики РАН.

Оборудование будет измерять показатели смещения земной поверхности.

По словам учёных, станции проработают несколько дней. Кроме того, специалисты института направились к эпицентру для изучения его природы.

Ранее URA.RU сообщало, что жителям Челябинской и Оренбургской областей дали рекомендации на случай землетрясений.