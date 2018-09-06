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Товарищеский матч Япония — Чили отменён из-за землетрясения
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Товарищеский матч Япония — Чили отменён из-за землетрясения 

Чемпионат.com + ещё 7 19 минут назад
Фото: Газета.Ru
Товарищеский матч между сборными Японии и Чили, который был запланирован на пятницу, 8 сентября, в Саппоро, отмен`н из-за землетрясения. Об этом сообщил официальный сайт Японской футбольной ассоциации.
Решение было принято после того, как был оценён ущерб повреждений основных инфраструктурных объектов, которые привели к перебоям в электроснабжении. Было принято решение отменить игру из-за невозможности обеспечения безопасности всех болельщиков, как хозяев, так и гостей.
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на острове Хоккайдо в ночь на четверг (5 сентября в 21:08 по московскому времени). В результате землетрясения появилось множество повреждений домов и дорог, а также образовались оползни.
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