Товарищеский матч Япония — Чили отменён из-за землетрясения

Товарищеский матч между сборными Японии Чили , который был запланирован на пятницу, 8 сентября, в Саппоро , отмен`н из-за землетрясения. Об этом сообщил официальный сайт Японской футбольной ассоциации.

Решение было принято после того, как был оценён ущерб повреждений основных инфраструктурных объектов, которые привели к перебоям в электроснабжении. Было принято решение отменить игру из-за невозможности обеспечения безопасности всех болельщиков, как хозяев, так и гостей.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на острове Хоккайдо в ночь на четверг (5 сентября в 21:08 по московскому времени). В результате землетрясения появилось множество повреждений домов и дорог, а также образовались оползни.