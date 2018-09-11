В Сочи предупредили об опасности формирования смерчей над морем

Сочи объявили экстренное предупреждение об опасности формирования смерчей над морем, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на мэрию.

Вероятность их образования сохранится на участке Магри — Весёлое.

«Также 11 сентября ночью и утром 12 сентября на территории региона прогнозируются местами сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым ветром с порывами до 20-25 м/с», — говорится на сайте мэрии.

Все оперативные службы приведены в состояние повышенной готовности.

Спасатели призвали воздержаться от отдыха у воды и в горах.

Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Кемеровской области предупредили о дожде со снегом.