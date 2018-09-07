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В 9 пострадавших от паводка муниципалитетах на юге Приморья введен режим ЧС
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В 9 пострадавших от паводка муниципалитетах на юге Приморья введен режим ЧС 

РИА Новости + ещё 17 7 часов назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Власти Приморья ввели режим чрезвычайной ситуации еще в двух районах на юге региона, пострадавших от паводка после нескольких циклонов и тайфунов, сообщает администрация края.
Ранее из-за тайфуна «Сулик» в Приморье ввели режим повышенной готовности, а в семи муниципалитетах края — режим чрезвычайной ситуации. Свыше 550 семей уже значатся в списках на получение компенсации за подтопление домов и участков и потерю урожая. В Приморье размыло дороги, смыло несколько мостов, ряд сел оказались отрезанными. В среду в край пришел тайфун «Джеби», который принес на восток Приморья обильные ливни — до 1,5 месячной нормы осадков.
"Еще в двух районах Приморья по решению главы Приморья Андрея Тарасенко введен режим ЧС регионального характера. Таким образом, данный режим сейчас действует в девяти муниципалитетах: Уссурийском городском округе, Октябрьском, Михайловском, Надеждинском, Черниговском, Шкотовском, Яковлевском, Ольгинском, Лазовском районах. В остальных муниципальных образованиях действует режим повышенной готовности", — говорится в сообщении.
По данным властей, на значительной территории края, за исключением северо-восточных районов, обстановка стабилизируется, уровни рек понижаются. Остаются подтопленными 14 населенных пунктов.
Подтоплены и повреждены 32 участка дорог, 36 мостов и мостовых переездов. Поезда ходят в штатном режиме.
Нет автомобильного сообщения с селами Загорное и Краснояровка в Яковлевском районе, селами Фурманово, Маргаритово и Моряк-Рыболов Ольгинского района, со станцией Лимичевка в Уссурийском городском округе, а также с селами Кема, Амгу и Светлая Тернейского района. Запасы продуктов на территориях имеются.
По данным Тарасенко, предварительный ущерб от паводка составил до 70 миллионов рублей.
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