В 9 пострадавших от паводка муниципалитетах на юге Приморья введен режим ЧС

ВЛАДИВОСТОК , 7 сен — РИА Новости . Власти Приморья ввели режим чрезвычайной ситуации еще в двух районах на юге региона, пострадавших от паводка после нескольких циклонов и тайфунов, сообщает администрация края.

Ранее из-за тайфуна «Сулик» в Приморье ввели режим повышенной готовности, а в семи муниципалитетах края — режим чрезвычайной ситуации. Свыше 550 семей уже значатся в списках на получение компенсации за подтопление домов и участков и потерю урожая. В Приморье размыло дороги, смыло несколько мостов, ряд сел оказались отрезанными. В среду в край пришел тайфун «Джеби», который принес на восток Приморья обильные ливни — до 1,5 месячной нормы осадков.

"Еще в двух районах Приморья по решению главы Приморья Андрея Тарасенко введен режим ЧС регионального характера. Таким образом, данный режим сейчас действует в девяти муниципалитетах: Уссурийском городском округе, Октябрьском, Михайловском, Надеждинском, Черниговском, Шкотовском, Яковлевском, Ольгинском, Лазовском районах. В остальных муниципальных образованиях действует режим повышенной готовности", — говорится в сообщении.

По данным властей, на значительной территории края, за исключением северо-восточных районов, обстановка стабилизируется, уровни рек понижаются. Остаются подтопленными 14 населенных пунктов.

Подтоплены и повреждены 32 участка дорог, 36 мостов и мостовых переездов. Поезда ходят в штатном режиме.

Нет автомобильного сообщения с селами Загорное и Краснояровка в Яковлевском районе, селами Фурманово, Маргаритово и Моряк-Рыболов Ольгинского района, со станцией Лимичевка в Уссурийском городском округе, а также с селами Кема, Амгу и Светлая Тернейского района. Запасы продуктов на территориях имеются.

По данным Тарасенко, предварительный ущерб от паводка составил до 70 миллионов рублей.