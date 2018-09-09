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Сложная паводковая ситуация сохранилась в шести районах Приморья
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Сложная паводковая ситуация сохранилась в шести районах Приморья 

360tv.ru + ещё 31 9 сентября 2018
Фото: 360tv.ru
Аварийно-восстановительные работы все еще проводят в шести муниципалитетах Приморского края, пострадавших от паводков. Об этом сообщили «ВЛ Новости» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.
Тернейский район Приморья на данный момент находится в самой сложной ситуации. Там паводки разрушили три моста на дороге Малая Кема-Терней. Когда спала вода, технику направили в Малую Кему. Специалисты начали отсыпку подходов к мосту.
Под водой находятся некоторые участки дорог Красноармейского района. Проезд закрыли на трассе Новополтавка-Лукьяновка и Рощино-Дальнереченск. Проезд к поселкам Мельничное, Таежное, Дальний Кут, Молодежное и Дерсу нарушен.
Закрыт проезд по дорогам Застава-Фадеевка-Новогеоргиевка-Галенки и Гродеково-Синельниково. Невозможно проехать в села Новороссия и Центральное в Октябрьском районе. Там работает объезд через село Новая Москва.
Движение транспорта нарушено на дорогах Краснояровка-Загорное, Яковлевка-Николо-Михайловка-Кировский и Орлинное-Бельцово-Озерное-Николо-Михайловка в Яковлевском районе.
Региональный режим ЧС действует в 12 муниципалитетах края — в Уссурийском городском округе, Лазовском, в Михайловском, Шкотовском, Черниговском, Октябрьском, Яковлевском, Ольгинском, Надеждинском, а теперь еще и в Чугуевском, Красноармейском и Тернейском районах.
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