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Режим ЧС ввели в девяти районах Приморья
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Режим ЧС ввели в девяти районах Приморья 

Аргументы Недели + ещё 6 2 часа назад
Фото: Аргументы Недели
В девяти районах Приморского края был введен режим чрезвычайной ситуации. Согласно последней информации, эти муниципалитеты серьезно пострадали из-за недавних тайфунов и сильнейших ливневых дождей.
Наиболее тяжелой является обстановка на северо-востоке Приморья. В общей сложности 14 населенных пунктов края остаются подтопленными. Повреждены 36 мостов и 32 участка дорог, однако железная дорога функционирует в штатном режиме, передает «Свободная пресса». Для ликвидации последствий возможных ЧС к настоящему моменту создана особая группировка сил и средств, состоящая из 4922 человек, 1702 единиц техники, а также 135 плавсредств.
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