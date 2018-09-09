Региональный режим ЧС объявили в трех новых муниципалитетах Приморья

Режим ЧС регионального характера ввели в Чугуевском, Красноармейском и Тернейском районах Приморского края . Об этом сообщили на сайте администрации Приморья.

Региональный режим ЧС начал действовать уже в 12 муниципалитетах края — в Уссурийском городском округе, в Михайловском, Лазовском, Шкотовском, Октябрьском, Черниговском, Яковлевском, Надеждинском, Ольгинском, а теперь еще и в Чугуевском, Красноармейском и Тернейском районах.

Уровень рек понижается на большей части края, кроме северо-восточных районов. 22 поселения Уссурийского городского округа, Лазовского, Кировского, Красноармейского, Чугуевского и Тернейского районов на данный момент остаются подтоплены.

Транспортное сообщение прервано с селами Краснояровка и Загорное Яковлевского района, Светлая и Малая Кема Тернейского района и Фурманово Ольгинского района. Продукты питания доставили местным жителям.

Пункт временного размещения продолжил работать в Уссурийске. Там находятся девять человек. Еще четыре пункта в Октябрьском, Черниговском, Надеждинском и Михайловском районах находятся в состоянии готовности.

Подтопленными остались территории седьмого детсада Уссурийска, кокшаровского детского сада и школы Ново-Михайловки.

4 899 человек при помощи 131 плавательного средства и 1 691 единицы техники ликвидируют последствия вероятных ЧС.

65 оценочных комиссий начали работать над оценкой ущерба.